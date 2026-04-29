Театр «Крылья» отметил 20-летие в Одинцовском округе

История театра началась в 2006 году. Первой серьезной постановкой стали «Жестокие игры» Алексея Арбузова. Премьеру готовили в обычной учебной аудитории на 30 мест: вместо кулис использовали натянутую струну с занавесом, который артисты передвигали вручную. Спектакль имел большой успех и положил начало развитию коллектива.

В первые годы «Крылья» работали в Одинцовской лингвистической гимназии, затем — в здании гарнизонного Дома офицеров. Собственное помещение театр получил в 2013 году после открытия театрального центра «Жаворонки».

Три года назад коллектив стал профессиональным репертуарным театром. Сейчас в его репертуаре 15 драматических и 10 детских спектаклей, а также различные шоу-программы. Все артисты имеют профильное образование, основу труппы составляет молодежь, проживающая в Одинцовском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.