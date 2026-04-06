t.A.T.u, Бузова и секретный гость: кто выступит на VK Fest летом 2026 года

VK Fest представил первую волну артистов, которые выступят летом 2026 года

VK Fest представил первую волну артистов, которые выступят летом 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сириусе, сообщает пресс-служба организаторов.

Так, на сцены выйдут t.A.T.u, Ольга Бузова, «Агата Кристи», Лолита, Мари Краймбрери, «Сироткин», Zivert, Rozalia, Дора, Tesla Boy, Boulevard Depo. При этом список артистов будет пополняться.

4 июля в петербургском Парке 300-летия выступят Markul, «Агата Кристи», Татьяна Куртукова, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Лолита, пазнякс, ГУДТАЙМС, «Сироткин», мартин, навздохе, UBEL, Сестренка, Tesla Boy, UGLI. Во второй день фестиваля, 5 июля, свои песни исполнят Мари Краймбрери, Ольга Бузова, t.A.T.u, Дора, NANSI & SIDOROV, HOLYFLAME, Boulevard Depo, Zventa Sventanа, АК47 × TGK, ТРАВМА, Крыли, хмыров и Асия.

11 июля на Медальной площади Олимпийского парка в Сириусе выступят ARTIK & ASTI, Дора, NANSI & SIDOROV, Rozalia и Ева Власова.

18 июля на территории ВДНХ в столице выступят Zivert, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, NANSI & SIDOROV, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, ГУДТАЙМС, Boulevard Depo, навздохе, Сестренка, Tesla Boy, Асия и UGLI. Во второй день фестиваля, 19 июля, свои хиты исполнят t.A.T.u, GONE.Fludd, «Агата Кристи», пазнякс, ICEGERGERT, мартин, Zventa Sventanа, ТРАВМА, Крыли и хмыров.

На фестивалях в Москве и Петербурге ожидается появление секретного гостя, хорошо знакомого аудитории.

