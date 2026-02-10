Танцор Марчел, от которого Волочкова захотела ребенка, развеял слухи о романе

Танцор Марчел Абаби опроверг слухи о романтических отношениях с балериной Анастасией Волочковой, подчеркнув, что их связывает только дружба, сообщает Газета.ru .

Молодой артист рассказал, что они совместно выступают на сцене и он считает балерину близким человеком. При этом он не подтвердил, что за годы сотрудничества у них завязались любовные отношения. Хотя бывшая прима Большого театра рассказывала прессе о своей готовности родить от него ребенка, Абаби видит в ней исключительно подругу и коллегу.

«Нас с Анастасией связывает одна сцена. Мы с ней друзья и партнеры по сцене», — подчеркнул танцор.

Слухи о том, что Марчел Абаби стал новым избранником Анастасии Волочковой, разгорелись после телевизионного сюжета, где балерина призналась танцору в любви. Она отметила свою верность ему и даже познакомилась с его семьей.

Волочкова описала свои отношения с Абаби неоднозначно. Она охарактеризовала его как «близкого друга» и «партнера по жизни». Балерина призвала не лезть к ней в постель и призналась, что измотана разговорами о своей личной жизни.

Ранее Марчел Абаби назвал секс на Мальдивах хорошим после трех совместных путешествий с Анастасией Волочковой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.