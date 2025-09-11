Танец Олега Газманова стал вирусным среди молодежи

Народный артист России Олег Газманов, которому 74 года, неожиданно стал популярен среди молодежи после выступления на фестивале «Новая волна», где он исполнил танец вместе с супругой, сообщает «ФедералПресс» .

Олег Газманов, несмотря на возраст, привлек внимание молодежи своим танцем под песню «Я по жизни загулял», выпущенную в 1994 году. После выступления на фестивале «Новая волна» видео с танцем артиста и его супруги Марии быстро стало вирусным в социальных сетях.

Газманов запустил флешмоб «Танцуй как Газманов», в котором пользователи повторяют его движения и выкладывают ролики из самых необычных мест. В одном из видео сотрудники МЧС танцевали рядом с пожарными машинами. Особое внимание зрителей привлек финальный элемент танца — полуприсед и уход в сторону, а также отличная физическая форма артиста.

В соцсетях особенно популярны шутки о коленях Газманова. Фраза «Хочу такие же сильные и уверенные колени» стала мемом, а пользователи соревнуются, кто лучше повторит движения певца. Газманов с юмором отнесся к популярности, выпустил видеоурок по танцу и объявил конкурс на лучший вариант исполнения.

Музыкальные эксперты отмечают, что среди молодежи сейчас популярен тренд на «старое» и эмоциональное искусство, а выступления Газманова с элементами спорта хорошо вписываются в этот запрос. Пользователи также сравнивают успех артиста с недавней популярностью подтанцовки Татьяны Булановой, отмечая, что Газманов стал новым символом молодежных трендов.