Тайные выступления: Анна Седокова вернулась к концертной деятельности

Популярная певица Анна Седокова до сих пор находится в эпицентре скандала, связанного с ее бывшим мужем: в декабре он, предположительно, покончил с собой. Исполнительница постепенно начинает возвращаться к концертной деятельности и другой работе, сообщает kp.ru.

Сейчас певица дает частные концерты на закрытых мероприятиях, а также планирует участие в новом сезоне музыкального проекта «Три аккорда», он стартует на «Первом канале» с 26 января и будет выходить по воскресеньям. Также она рассматривает сразу несколько проектов для участия в музыкальных проектах на других федеральных каналах.

Помимо Седоковой, в «Трех аккордах» примут участие другие звезды: Зара и Лада Дэнс, Александр Домогаров, Ольга Будина и Алексей Гоман.

Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма оформил и развод в начале декабря по инициативе певицы, а ночью 17 декабря его тело нашли в подъезде дома в Москве. По некоторым данным, причиной решения спортсмена уйти из жизни стало расставание с певицей.