Сыгравший в «Папиных дочках» актер Игорь Ромащенко умер в 59 лет

В возрасте 59 лет ушел из жизни известный российский актер и режиссер Игорь Ромащенко, сообщает The Voice .

Звезда телеэкранов скончался 26 января. При этом причина смерти не озвучивается.

Ромащенко окончил ГИТИС, играл в столичном «Сатириконе». На сцене он появлялся в «Голом короле» и «Маугли». Впервые попал на ТВ в 1988 году, снявшись в клипе «Бухгалтер» группы «Комбинация».

Фильмография Ромащенко насчитывает более 100 проектов, среди них: «След», «Солдаты», «Ранетки», «Обручальное кольцо», «Загадка для Веры», «Папины дочки», «Воронины», «Склифосовский», «Балабол» и др. «Тайна Черной Руки», последний фильм, где снялся артист, вышел в прокат в прошлом году.

Кроме того, Ромащенко был режиссером и работал над такими сериалами, как «Красная зона», «Мент в законе», «След», «Карпов», «Свидетели».

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