Умер актер Василий Черношкур из сериала «Крепостная»

Его кончину подтвердили в Херсонском театре им. Николая Кулиша, где Черношкур служил свыше 40 лет и сыграл порядка 200 ролей.

Актер умер ушел из жизни 25 января, но причина смерти не афишируется. Кроме того, неизвестно, где продут церемония прощания и похороны.

Василий Черношкур окончил Киевский госинститут театрального искусства им. Карпенко-Карого и начал играть на сцене Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М. Кулиша.

Его кинокарьера началась после выхода на пенсию. Он вернулся в Киев, а потом сыграл лакея Ивана в сериале «Крепостная». Его партнершей по сериалу была российская актриса Катерина Ковальчук, которая вышла замуж за комика Гарика Харламова.

В фильмографии Черношкура еще есть сериалы «Стажер», «Ветер в лицо», «Это я», «Чужая жизнь», «Опер по вызову» и т. д.