Свыше 40 тыс человек посетили библиотеки Подмосковья в «Библионочь»

На мероприятиях в подмосковных библиотеках, организованных в рамках Всероссийской акции «Библионочь», побывали свыше 40 тысяч человек. В этом году акция проходила под девизом «Читаем всей семьей», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году акция проходила под девизом «Читаем всей семьей». Ее целью стала популяризация семейного чтения. Большинство мероприятий, прошедших в библиотеках региона, были посвящены этой теме. Для своих посетителей библиотеки подготовили лекции, выставки, презентации книг, концерты, викторины, мастер-классы, семейные фотосессии.

Так, в Губернской библиотеке в Королеве для читателей работало литературное кафе, был запущен новый проект по продвижению чтения «ЗаГлавные книги», также вниманию гостей представили театрально-поэтические композиции и концерт учащихся музыкальной школы. Театрализованные представления прошли в библиотеках Электростали, Черноголовки, Одинцова, Люберец. Викторины для больших и маленьких читателей и творческие мастер-классы провели в библиотеках Егорьевска, Каширы, Дмитрова, Чехова, Коломны, Сергиева Посада. Луховицкая библиотека имени поэта И. И. Морозова проверила своих читателей на грамотность — там состоялся «Тотальный диктант».

Как отметили в ведомстве, всего на территории региона действует 921 библиотека, в которых записано 1,7 млн читателей. Самому младшему из них 1 год, а старшему — 97 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.