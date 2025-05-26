Свыше 30 тыс человек приняли участие в праздновании Дня подмосковных парков

24 мая в порядка 90 парков Московской области прошло общеобластное мероприятие «Мой парк — моя история», приуроченное ко Дню подмосковных парков. Мероприятие посетили более 32 тыс. человек. В этот день гости участвовали в экскурсиях, парковых пленэрах, концертных программах и других активностях, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, посетителей встречали «живые статуи» пионеров. Все желающие сыграли в советские игровые автоматы и угостились сахарной ватой и попкорном. Юные гости отправились на творческие мастер-классы, кукольный спектакль «Карлсон» и исторический квест-экскурсию. В завершение мероприятия в яблоневом саду прошел «Квартирник».

Парк им. В. В. Талалихина, г. о. Подольск, провел для гостей познавательную экскурсию, мастер-класс по историческому танцу и театрализованные миниатюры. На сцене парка выступили оркестр и солисты Подольской филармонии. Завершился праздник файер-шоу от шоу-группы Saga.

В парке «Сестрорецкий», г. о. Клин, перед зрителями выступил ансамбль мажореток, а также состоялась концертная программа «Последний звонок». Гости поучаствовали в историческом квесте-экскурсии и творческих мастер-классах.

Центральный парк им. В. В. Воровского, Наро-Фоминский г. о., провел для посетителей исторический квест-экскурсию, пленэр под открытым небом и лекцию об истории парка конца XIX — начала XX вв. В концертной программе гости услышали романсы и стихи от местных артистов.

В парке усадьбы Фряново, г. о. Щелково, все желающие участвовали в пленэре под открытым небом, посетили художественную выставку и иммерсивно-театрализованную экскурсию «О бедном гусаре». Украшением мероприятия стала концертная программа и награждение лауреатов конкурса «Алябьевский соловей».

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.