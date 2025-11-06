Султан Лагучев рассказал о планах создать всенародный хит на родном языке

Певец Султан Лагучев, известный по хиту «Горький вкус твоей любви», выступил в Санкт-Петербурге в конце октября и рассказал о поддержке семьи, творческом пути и мечте написать популярную песню на родном языке, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Перед выступлением артист рассказал о своем творческом пути, поддержке семьи и планах на будущее.

Певец родился в ауле Кубина Карачаево-Черкесии, где прошло его детство и началось становление как артиста. Музыкой он увлекся с юности, хотя по образованию является юристом. Первый альбом Лагучев выпустил в 2019 году, а широкую известность получил в 2021 году после выхода клипа на песню «Горький вкус твоей любви».

Артист отметил, что его семья всегда поддерживала творческие начинания. По словам Лагучева, одна из его песен основана на личных переживаниях юности, но большинство композиций не связаны с его жизнью напрямую. Певец также рассказал, что открыт к дуэтам с другими исполнителями и экспериментирует с разными музыкальными жанрами, включая рок.

Лагучев подчеркнул, что сейчас в российской музыке становится популярным сочетание фолк- и поп-стилей. Он мечтает создать песню на родном языке, которая станет всенародным хитом. На концерте в Петербурге артист исполнил новую композицию «Цок-цок каблучки», официальная премьера которой состоится 7 ноября.

Певец признался, что любит Санкт-Петербург и часто приезжает сюда не только с концертами, но и для отдыха. Лагучев поблагодарил слушателей за поддержку и отметил, что всегда рад встречам с поклонниками на своих выступлениях.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.