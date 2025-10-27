Суд заочно заключил под стражу Монеточку* за неисполнение обязанностей иноагента

Певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) заочно заключили под стражу. Ей заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»), сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Иноагента Гырдымову* два раза за год штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента по части 4 статьи 19.34 КоАП России. Но, несмотря на это, Монеточка* и дальше выкладывала публикации в социальных сетях и не писала, что они созданы человеком с таким статусом.

За расследованием уголовного дела следят в прокуратуре.

Ранее Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию. Причина в том, что она делала антироссийские высказывания.

*Елизавета Гырдымова (певица Монеточка) признана в России иностранным агентом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.