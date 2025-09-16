Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Сербию и Турцию из-за русофобских высказываний

Певице Монеточке* (Елизавете Гырдымовой*) запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Сербию и Турцию из-за антироссийских высказываний. Артистка может выступать только в пределах действия шенгенской визы, сообщает Mash .

Гырдымовой* запретили въезжать в государства, с которыми у России есть безвиз. Монеточке*, в том числе нельзя посещать Турцию, ОАЭ и Сербию.

С такой же проблемой столкнулся рэпер Алишер Моргенштерн* и украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка). Им на всю жизнь запретили въезд в ОАЭ.

Комика Максима Галкина* местные власти сначала оштрафовали за разжигание. Через некоторое время после этого артист отменил свои выступления.

*Внесен/внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.