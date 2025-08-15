Студия эстрадного танца «Зажигай» начинает новый сезон в Красногорске

В Доме культуры «Опалиха» начинается новый сезон в студии эстрадного танца «Зажигай». Участников ждут яркие эмоции, зажигательные ритмы и возможность творческого развития, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дом культуры «Опалиха» — это место, где каждый может найти занятие по душе. Здесь можно петь, танцевать, попробовать себя в актерском мастерстве, заняться рисованием, декоративно-прикладным искусством или стать частью цирковой труппы.

История Дома культуры в Опалихе началась осенью 1958 года, когда открылся первый в этой сельской местности двухэтажный клуб, получивший название Красногорский районный Дом культуры. В 2012 году ДК подвергся серьезной реконструкции, что позволило создать больше кружков и студий.

Сегодня ДК «Опалиха» — это современное, комфортабельное здание, оснащенное звуковым, светотехническим и проекционным оборудованием. Участники творческих коллективов регулярно становятся победителями городских, областных и международных конкурсов и фестивалей.

В новом сезоне участников студии эстрадного танца «Зажигай» ждут современные танцевальные стили, новые постановки и мастер-классы. Руководитель коллектива поможет каждому ребёнку раскрыть свой потенциал и добиться впечатляющих результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.