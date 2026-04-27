Сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей скончался на 74-м году жизни
Джерри Конвей, известный сценарист комиксов Marvel и DC, умер. Ему было 73 года, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на публикацию компании Marvel.
В компании назвали Конвея выдающимся деятелем в мире комиксов, который оказал большое влияние на поп-культуру. В Marvel добавили, что он был другом, партнером и наставником.
«Наши сердца с его семьей и миллионами людей, которых он затронул своей работой», — отметили в Marvel.
