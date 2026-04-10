«Странно»: священник прокомментировал концерты артистов в Страстную пятницу

Страстная пятница в 2026 году приходится на 10 апреля. В этот день христиане вспоминают страдания и крестную смерть Иисуса Христа, и Церковь рекомендует отказаться от развлечений. Тем не менее некоторые артисты, среди которых Линда, Бьянка и Алексей Глызин, проводят концерты.

«Для верующего человека в этот день танцевать под хиты и „отдыхать душой“ странно, мягко говоря. При этом я бы не стал переводить вопрос в плоскость запретов и наказаний. Артисты живут в светском пространстве, работают по графику, и далеко не все из них воцерковленные, понимающие веру людей», — отметил Бобров.

Священник добавил, что законодательный контроль не принесет пользы. По его словам, вместо карательных мер важнее просвещение и диалог.

«Вера и уважение к святыне не могут родиться из-под палки. Можно запретить концерты, но нельзя заставить человека сопереживать тому, что происходило с Иисусом Христом. Гораздо честнее с обществом вести образовательный диалог. <…> В Страстную пятницу проходят концерты духовной музыки: Баха, Генделя…», — заключил он.

Ранее участницы группы «Фабрика» сообщили, что не выступают в этот день по традиции, введенной продюсером Игорем Матвиенко.

