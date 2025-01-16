Странная болезнь и долги: что произошло с актером «Татьяниного дня» Артемьевым

Российский актер Артем Артемьев, который получил известность после съемок в сериале «Татьянин день», сегодня находится в плачевном состоянии и еле сводит концы с концами. Артист утверждает, что его отравили, из-за чего его здоровье катастрофически пошатнулось, сообщает aif.ru .

Артемьев прославился в одном из самых популярных русских сериалов нулевых — «Татьянин день», где сыграл отрицательного персонажа — бывшего мужа главной героини, архитектора Игоря Гонсалеса.

Артем родом из Ташкента, где учился на актерском, а в 2005 году переехал в Москву, где окончил ВКСР, его наставником был знаменитый режиссер Владимир Меньшов.

Артемьев активно снимался с 2005 по 2013 год, а затем пропал с радаров. В 2021 году, выступая в одном из ток-шоу, заявил, что из-за съемок документального фильма его отравили, после чего он практически лишился зубов и облысел. Актер рассказал, что несколько лет практически не мог встать с постели.

Его гражданская жена также рассказывала, что у Артемьева проблемы с кишечником, но это не рак, как им говорили врачи. Телезрителей поразило то, насколько изменился за 20 лет красавчик Артемьев — из-за болезни он очень сильно похудел.

По словам самого артиста, нападки на него начались давно, когда он снимал фильм-расследование на историческую тему «о геноциде нашего народа».

«Меня отравили, я пять лет выкарабкиваюсь», — заявил он.

Выкарабкаться, по словам Артемьева, ему помогала гражданская жена Валентина, которая работала программистом в США. У пары трое сыновей.

Однако, как рассказывали знакомые актера, он «попал в американскую секту», а его жена вовсе не та, за кого себя выдает.

По данным издания, все телефонные номера артиста сейчас вне зоны доступа, его ИП не действует. При этом на нем висят долги в сумме около 200 тысяч рублей и 177 тысяч рублей, отмечается в сообщении. Сейчас Артемьев с гражданской женой живут в доме друзей в Подмосковье и периодически воруют еду в магазинах, а их дети остались в США.