Столица примет Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2024»

сегодня в 10:16

С 18 по 21 июля Большой Московский цирк на проспекте Вернадского проведет Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2024». Участниками мероприятия станут более 200 артистов из 17 стран мира, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Все цирковые номера и аттракционы фестиваля прошли отбор. Для гостей выступят артисты из РФ Казахстана, Гватемалы, Перу, Филиппин, Китая, Болгарии, Монголии, Вьетнама, Эфиопии, КНДР, Польши, США, Италии, Испании, Португалии и Германии.

Россию на мероприятии представят акробаты, клоунские дуэты, дрессировщики, наездники и другие. Программа рассчитана на 3 дня конкурса и 2 Гала-шоу.

Конкурсантов фестиваля оценят деятели культуры и цирковой индустрии, представители СМИ и зрители.