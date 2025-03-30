Столичные музеи и выставки посетили 17 млн раз за 2024 год

Москва — один из мегаполисов мира, где больше всего выставочных залов и музеев. В прошлом году их посетили более 17 млн раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В учреждениях культуры для москвичей и гостей столицы провели более 1100 выставок и свыше 600 концертов и других мероприятий.

Более того, в Москве в прошлом году появились три обновленные музейных площадки — Биологического музея имени К. А. Тимирязева, Дарвиновского музея на ВДНХ, а также Мультимедийный комплекс актуальных искусств на Остоженке. В ближайшие годы откроются еще около 30 выставочных проектов.

С 2017 года в столице открыты образовательные проекты «Музеи — детям» и «Учебный день в музее». С 2019 года проводится акция «Московская музейная неделя».

Ранее стало известно, что в Басманном районе ЦАО Москвы построят музейный комплекс с концертным залом. Инвестор возведет его по индивидуальному проекту на Малой Почтовой улице, вл. 12, стр. 1 и стр. 10.