В Басманном районе Москвы появится новый музейный комплекс

В Басманном районе ЦАО Москвы построят музейный комплекс с концертным залом. Инвестор возведет его по индивидуальному проекту на Малой Почтовой улице, вл. 12, стр. 1 и стр. 10, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Экспозиции разместятся на нижних этажах, а подземная часть будет отведена под парковку.

«Общая площадь 15-этажного здания с тремя подземными этажами составит более 26 тыс. кв. м. Концертный зал на 336 мест разместится на втором этаже. Там же будут гримерные, артистические, помещения для хранения музыкальных инструментов, выставочное пространство», — отметил Овчинский.

Он добавил, что в музее откроются залы западноевропейской живописи, струнно-смычковых инструментов, русского искусства второй половины XX века, мемориальная квартира Анны Ахматовой и музей книги. Проект планируется завершить к 2028 году.

На верхних этажах оборудуют офисы для сотрудников и администрации, переговорные, архив, а также специализированные помещения: фондохранилище, фотолабораторию, реставрационные мастерские (включая живописную, графическую, ювелирную и гончарную), монтировочный цех и другие функциональные зоны. На последнем этаже запланирован ресторан.

Как отметили в пресс-службе департамента градостроительной политики, первые пять этажей, где будут находиться выставочные залы и концертное пространство, расширят за счет симметричных консольных выносов. Фасад музейного блока выполнен в виде двойной конструкции: внутренний утепленный слой сочетает материалы с различной текстурой, а внешний стеклянный украшен графическими изображениями. В отделке используют панели, имитирующие бетон, дерево и натуральный камень.

Отделочные материалы для фасадов подобраны в соответствии с тематикой коллекций: например, зал икон облицуют деревом, а зал классической живописи — натуральным камнем. В темное время суток пространство между фасадными слоями будет подсвечиваться.