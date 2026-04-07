«Ставка на избиение женщин?»: шоу про любовь начали бойкотировать из-за Башарова

Героем шоу «Ставка на любовь» стал телеведущий и актер Марат Башаров вместе с новой пассией Асей Борисовой. Выбор первой пары участников для нового сезона вызвал гнев у россиян — они припомнили артисту, как тот избивал своих жен.

Пользователи Сети обрушились с критикой на телеканал «Пятница» за приглашение скандально известного любителя рукоприкладства и пьяных дебошей на съемки проекта про любовь. Свое мнение они в том числе оставили в комментариях под анонсом шоу.

«Башарова давно пора убрать с экранов, но уж как минимум можно было не позориться и не звать его участвовать в шоу про любовь», — пишет одна из комментаторов.

Другая иронично советует команде, создающей проект, убрать алкоголь подальше от артиста.

«Ставка на избиение женщин?», «„Пятница“, какой позор!», «Из-за Башарова хрен вам лысый, а не просмотры», «Этому домашнему боксеру не место на телевидении», «Нашли, кому популярность добавлять», — соцсети буквально взорвались негативными комментариями.

Некоторые обвиняют телеканал в преднамеренном хайпе, утверждая что сейчас стало модно приводить в шоу человека, который будет точно раздражать общественность, чтобы набрать охваты и просмотры. Возмущенные граждане предлагают бойкотировать проекты, в которых снимается Башаров, в том числе и «Битву экстрасенсов».

У Марата Башарова было 3 официальных брака. Экс-супруги открыто обвиняли артиста в рукоприкладстве, а скандалы с его участием гремели на всю страну. От прошлых браков у Башарова есть двое детей.

