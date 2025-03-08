Стас Михайлов выступил с концертом для девушек в аэропорту Шереметьево

Певец Стас Михайлов поздравил девушек с Международным женским днем, выступив в подмосковном аэропорту Шереметьево. Там музыкант исполнил хиты, сообщает Mash .

Михайлов выступил перед сотрудницами аэропорта, бортпроводницами и путешественниками, прилетающими в воздушную гавань или отправляющимися из нее. На выступлении использовался живой звук.

Для Михайлова соорудили мини-сцену. Вместе с ним выступали два гитариста и барабанщик.

Ранее сообщалось, что Михайлов просит за корпоратив 8,5 млн рублей. Также артист выдвигает ряд требований для организатора мероприятия в рамках райдера.