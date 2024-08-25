Стали известны райдер и стоимость корпоратива певца Стаса Михайлова

Life.ru: Михайлов откажется от корпоратива, если ему и жене не снимут люкс

Музыкант Стас Михайлов выступает на корпоративах только если на них с ним приедет жена. Стоимость одного приватного концерта составляет 8,5 млн рублей, сообщает Life.ru .

Согласно райдеру, организаторам мероприятия также нужно оплатить Михайлову и его супруге люкс или президентский номер с кондиционером и телевизором. Его площадь должна быть от 80 квадратных метров.

Помимо этого, в номер Михайлов требует принести фрукты, несколько бутылок кефира и воды фирм Vittel или Evian. Также артист ездит только на немецких и американских автомобилях представительского класса, передвигается на частных самолетах.

В гримерке у артиста, согласно райдеру, должен быть элитный коньяк Hennessy и шампанское Ruinart. Также Михайлов просит принести в гримерку три мясные тарелки, конфеты Raffaello и красную икру.

Ранее жена Михайлова появилась в полураздетом виде на фестивале в Азербайджане. Она надела черное платье с глубоким декольте и прозрачной юбкой.