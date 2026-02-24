Стало известно, сколько Никита Михалков заработал на компании «Бесогон»

Чистая прибыль компании актера и режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» в 2024 году составила 46,7 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

Компания открылась в 2009 году. Она производит кино, видео и телепродукцию. Также программа «Бесогон ТВ» выходит на онлайн-площадках и федеральном канале. Сам Михалков утверждает, что его сейчас узнают в первую очередь не по кинофильмам, а благодаря шоу.

Режиссер единолично владеет компанией — ему принадлежит 100-процентная доля. В 2023 году ООО заработало 63 млн рублей, чистая прибыль составила 27 млн рублей. Эти показатели повысились вдвое по сравнению с 2022 годом.

В 2024 году компания вновь принесла режиссеру миллионы. Выручка составила 89 млн рублей, а чистая прибыль — 46,7 млн рублей.

Товарные знаки регистрировались в 2019–2020 годах, но активных сейчас нет. При этом сам бренд «Бесогон» регулярно выходит в эфир с новыми выпусками шоу.

В прошлом году в день 80-летия Никиты Михалкова вышел документальный фильм о нем. Лента представляет собой откровенный диалог о режиссере.

