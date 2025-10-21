В день 80-летия Никиты Михалкова вышел документальный фильм о нем

21 октября, в день 80-летия режиссера Никиты Михалкова, на экраны вышла документальная картина режиссера Николая Бурляева под названием «Никита». Лента представляет собой откровенный диалог о товарище, с которым автор рос в одну эпоху и разделил 60 лет истории российского кинематографа, пишет MIR24.TV .

Документальная картина получилась не просто дополнением к образу выдающегося кинорежиссера, а скорее выражением глубокой привязанности к личности, которая не разделяет преданность искусству и преданность Родине.

Бурляев рассказал, что создавал картину специально к юбилейной дате Михалкова. По его словам, сначала он написал повесть с таким же названием четыре года назад, после чего ему захотелось узнать, как сам Никита Сергеевич отнесется к этому произведению.

Режиссер и народный артист России Николай Бурляев, знакомый с Михалковым с 13 лет, рассказал о создании фильма. Когда он показал свою работу герою картины, тот отреагировал скептически, заметив, что материал правдив, но вряд ли заинтересует широкую аудиторию — разве что их двоих и пару других людей.

Однако Бурляев уже тогда не согласился с этой оценкой. По его мнению, и повесть, и фильм имеют большую ценность, поскольку охватывают 66 лет из жизни Никиты Сергеевича — с раннего детства до зрелых лет. Режиссер подчеркнул, что этот период совпадает с десятилетиями серьезных испытаний для всей страны. Бурляев уверен, что его картина помогает раскрыть и дополнить образ Михалкова во всей полноте.

Ранее сообщалось, что кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер и общественный деятель, почетный гражданин Подмосковья Никита Михалков во вторник отмечает 80-летний юбилей.

