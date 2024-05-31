Стало известно, почему последний сериал Заворотнюк отказались выпускать

Сериал «Приставы» с Заворотнюк решили не выпускать в прокат

Сериал «Приставы», где скончавшаяся накануне актриса Анастасия Заворотнюк сыграла заметную роль, не выйдет в свет. Режиссер картины Владимир Нахабцев-младший объяснил такое решение позицией телеканала, сообщает kp.ru .

По словам кинематографиста, Заворотнюк играла главную роль в одном из эпизодов. Ее персонаж — судья, которая приговорила человека к колонии и стала объектом его мести, когда осужденный вышел на свободу.

Участники киносъемок так объяснили решение о невыпуске киноленты:

«Я думаю, он не выйдет, потому что уже прошло сколько лет, — считает актер Андрей Чадов, работавший вместе с Заворотнюк.

«Это решение телеканала, так бывает», — заявил режиссер «Приставов» Нахабцев-младший.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года.