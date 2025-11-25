Стало известно, куда будет поступать Анна Пересильд

Шестнадцатилетняя актриса Анна Пересильд сейчас в центре внимания. В кинотеатрах идет фильм «Алиса в Стране чудес» (6+), где она исполнила главную роль. Именно эта работа помогла ей занять первую строчку в рейтинге самых востребованных актрис по итогам опроса, в котором участвовали 1600 респондентов. Редакция kp.ru выяснила планы юной звезды относительно дальнейшего образования.

Анна Пересильд планирует поступать в театральный вуз, однако сначала ей необходимо завершить обучение в 10 и 11 классах. Она начала сниматься в кино в возрасте 11 лет и заслужила признание и похвалу от многих режиссеров, с которыми сотрудничала.

В мир кино Анна попала довольно рано благодаря своим родителям, режиссеру Алексею Учителю и актрисе Юлии Пересильд. Несмотря на впечатляющий список сыгранных ролей, она продолжает оставаться школьницей, успешно совмещая учебу с плотным рабочим графиком. При этом девушка не сомневается в выбранном направлении.

«Уже смотрю мастеров, которые будут набирать курсы в театральных вузах, это трудный выбор, найти своего мастера — тяжелая задача. С мамой и папой в этом деле советуюсь», — поделилась актриса.

Кроме актерской деятельности, Анна активно увлечена музыкой. Она является автором и исполнителем собственных песен, иногда выступает в дуэте со своим другом, певцом Ваней Дмитриенко.

