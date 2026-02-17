Стало известно, каким неизлечимым заболеванием болеет Ольга Орлова

Артистка общалась с фанатами в соцсети. Один из них спросил у Орловой, есть ли у нее аллергия или атопический дерматит. Певица призналась, что у нее есть хроническое заболевание — она всю жизнь страдает от аллергии.

«Да, я аллергик. Было все на свете, включая отеки Квинке», — ответила Ольга.

Она также рассказала, что на нее часто накатывает лень и желание ничего не делать. Артистка мечтает выделить «пару дней в году для лени», но не может себе этого позволить.

Ранее 42-летняя певица МакSим показала фигуру в роскошном платье. Поклонники заметили, что артистка похудела.

