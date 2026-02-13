42-летняя МакSим показала похудевшую фигуру в роскошном платье

сегодня в 18:33

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, показала в социальных сетях новую фотографию. Поклонники заметили, что артистка похудела, а также отметили красоту ее роскошного платья, сообщает Super .

На кадрах МакSим предстала в вечернем платье золотого цвета. Наряд с блестками выгодно подчеркивал похудевшую фигуру певицы и обнажал стройные плечи.

«Новенькая чешуя у вашей золотой рыбки», — подписала фотографию МакSим.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева прибегла к пластической хирургии за 1 млн рублей. Она увеличила себе грудь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.