Настюшка-сисястость: Ивлеева потратила 1 млн рублей на увеличение груди

Блогер Анастасия Ивлеева прибегла к пластической хирургии за 1 млн рублей. Она увеличила себе грудь, сообщает Telegram-канал « Звездач ».

На днях Ивлеева вышла в свет с новыми формами. Хирург Денис Агапов утверждает, что заметная трансформация ее фигуры, особенно объема груди, произошла из-за хирургического вмешательства.

Он заявил, что блогер была в разном весе, однако пышной груди у нее все равно не было, поэтому липофилинг сделать ей невозможно. Вдобавок врач отметил, что если такая грудь не падает, хотя девушка не носит поддерживающие бюстгальтеры и топы, значит установлены импланты.

«В боковых проекциях видно, что контур большой грудной мышцы поднимается над грудной клеткой, это стопроцентный признак имплантов», — добавил Агапов.

Стоимость такой процедуры, по его словам, складывается из цены имплантов и работы хирурга. На данный момент самые дорогие модели оцениваются примерно в 300 тыс. рублей, а операция варьируется в диапазоне от 200 до 800 тыс.

Пользователи соцсетей уже начали активно обсуждать изменения в фигуре Ивлеевой. Среди комментаторов есть шутники, которые заявили, что теперь она Настюшка-сисястость, а также те, кто говорят, что это «ужас» и «выглядит страшновато».

