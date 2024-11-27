Стало известно, как проходят съемки 63-его «Новогоднего голубого огонька»

В «Новогоднем голубом огоньке» будут петь Алсу с Натаном, Игорь Крутой и другие

На съемках главного новогоднего огонька в Москве царит строгая секретность — никаких фото или видео не разрешено. В 63-й раз выйдет в эфир «Новогодний голубой огонек» на телеканале «Россия». Проходят съемки на студии «Мосфильм» с комфортом для артистов. Готовятся красивые номера, которые должны удивить зрителей, сообщает kp.ru.

Участники отмечают красивые декорации, дружелюбную атмосферу. Ждут в эфире «Новогодний голубой огонек» множество известных артистов, таких как Игорь Николаев, Стас Михайлов, Пелагея, Юрий Антонов, Алсу и многие другие.

«Алсу записала для новогодней ночи дуэтную песню с певцом Натаном „Буду я любить“. Игорь Крутой сам исполнил за роялем „А может ночь не торопить и все сначала повторить…“», — рассказали участники съемок.

Запланированы выступления Полины Гагариной, Григория Лепса, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и других. Многие ожидают выступления SHAMANа. Съемки проходят в ожидании Нового года, со множеством праздничных елок и гирлянд.

Оркестр создаст праздничную атмосферу. В студии почетно встречают гостей из мира культуры, искусства и спорта, а также военных. Артисты записывают поздравления и концертные номера, соединяясь за столиками так, чтобы создать иллюзию полного зала.