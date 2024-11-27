Стало известно, чем закончились суды с лидером группы Rammstein

Суд постановил, что фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн должен выплатить 67 миллионов рублей за отмененный концерт в Твери, запланированный на август 2021 года. Директор службы безопасности холдинга «Афанасий» Елена Гончарова рассказала о том, как долго длились разбирательства с артистом, сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, концерт не состоялся в августе 2021 года, и в мае 2022 года был подан иск в суд. Рассмотрение дела вел Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, что было предусмотрено контрактом с артистом. Он сам просил отложить судебное заседание из-за своих концертных обязательств, и суд удовлетворил его просьбу. Затем он направил своих представителей для обсуждения сути спора, отметила она.

В июне 2024 года в апелляционный суд Германии было подано ходатайство о выполнении решения арбитражного суда. Суд отметил, что все документы, переданные артисту по поводу мероприятия, содержали лишь предупреждения. Никто не запрещал концерт и не отменял, подчеркнула Гончарова. Однако само по себе ограничение не дает права отказываться от выполнения обязательств по контракту.

Согласно информации суда, Линдеманн полностью отменил оплаченный концерт на фестивале «Макларин за родину» на территории пивоварни «Афанасий» в Твери, но не вернул заказчику средства, выплаченные по договору.