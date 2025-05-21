Стала известна программа проекта «Лето в Москве» на 2025 год

Стало известно, что в столице в связи с проектом «Лето в Москве» пройдет множество масштабных театральных и музыкальных фестивалей, а также локальных мероприятий в городских парках, сообщает «Царьград» .

Отмечается, что с 1 июня большую часть мероприятий все желающие могут посетить бесплатно. Проект рассчитан на 3 месяца и объединит в себе благотворительные, яркие культурные и спортивные события во всех районах Москвы, в основном, на открытом воздухе.

Одним из самых красивых событий станет «Сады и цветы», которое завершит работу в самом начале сентября. Городские площадки превратятся в цветущие сады, а на улицах Москвы можно будет встретить редкие растения, также планируются яркие фотосессии и прогулки по живописным маршрутам.

С 30 мая по 8 июня запланировано проведение фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». В ходе мероприятия на Школьной улице будут работать рыбные корнеры, в торговых шале под открытым небом будут продавать всевозможную рыбу и морепродукту. Гостям также удастся попробовать экзотические блюда.

С 11 по 15 июня посетители смогут познакомиться с историческими периодами от Античности и до Великой Отечественной войны в рамках открытия фестиваля «Времена и эпохи». На площадке музея-заповедника «Коломенское» расположится выставка-продажа предметов советской и дореволюционной эпохи.

С 1 июня по 7 сентября на Тверском бульваре откроется летний клуб с бьюти-траками, модные поп-апами, оранжереями, лекториями, скалодром и множество игровых зон. Также на Чистопрудном бульваре состоится фестиваль «Улица. Танцы», где профессиональные танцоры проведут мастер-классы, организуют флешмобы и батлы.