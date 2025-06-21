Стала известна причина смерти актрисы Валентины Талызиной

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни 21 июня. Предварительно известно, что в последнее время она боролась с раком поджелудочной железы, сообщает SHOT .

Весной 2025 года здоровье Талызиной стало ухудшаться. В какой-то момент к ней домой приезжали медики. Тогда актриса жаловалась, что испытывала мучительные боли и сильную тошноту.

После обследования у актрисы обнаружили онкологическое заболевание поджелудочной железы. Терапию Талызина проходила дома.

21 июня Театр Моссовета сообщил печальную новость о смерти актрисы. Поклонники смогут попрощаться со звездой «Иронии судьбы, или С легким паром!» в театре, однако дата, когда состоится траурная церемония, будет названа позднее.