Театр Моссовета сообщил о смерти актрисы Валентины Талызиной

Знаменитая советская и российская актриса Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба Театра Моссовета .

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — говорится в сообщении театра.

До недавнего времени Талызина играла главные роли в Театре Моссовета. Она блестяще справлялась с классическими персонажами — была Графиней Анной Федотовной в «Пиковой даме» по Пушкину и Меропой Давыдовной Мурзавецкой в «Волках и овцах» Островского.

90-летие Валентина Талызина отметила на сцене 22 января 2025 года. В свой день рождения она блистала в Театре Моссовета в роли Графини в постановке «Волки и овцы». Зрители встретили ее громкими аплодисментами, а рядом были ее семья, друзья и коллеги.

Одной из самых известных ролей Талызиной стала учительница Валя в «Иронии судьбы, или С легким паром!». В общей сложности она сыграла более 100 ролей за свою карьеру.

Театр Моссовета выразил соболезнование семье и близким Талызиной. Коллеги актрисы назвали ее смерть тяжелой потерей для всего российского искусства. Где и когда состоятся похороны Талызиной, станет известно позднее.

Весной 2025 года появилась информация, что Талызина попала в больницу из-за ухудшения самочувствия. Однако актриса вышла на связь с журналистами и опровергла распространившиеся сообщения, заявив, что у нее все хорошо.