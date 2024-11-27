Спектакль «Снежная королева» от артистов Московского театра состоится в Чехове

В городском округе Чехов пройдет театральное событие — спектакль «Снежная королева», который будет представлен артистами Московского театра Евгения Вахтангова. Это театральное представление погрузит зрителей в волшебный мир, наполненный добротой и невероятными приключениями, и состоится 14 декабря 2024 года в ДК «Дружба» в 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спектакль основан на знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена и расскажет историю маленькой, но невероятно сильной девочки, которая взрослела и преодолевала многочисленные испытания судьбы. Зрители будут свидетелями того, как ее дружба с Каем расцветает в настоящую любовь, подобно прекрасным розам в саду, о которых мечтает каждый из нас.

В этом спектакле зрителей ждут семнадцать персонажей, некоторые из которых не встречаются в оригинальной книге. Одним из таких нововведений станет персонаж «Роколь — Заплятыязычество», который олицетворяет непростую долю. Из-за проклятия Снежной Королевы его язык был скован поцелуем, и теперь каждое его слово вызывает смех в зале, придавая спектаклю особый шарм и атмосферу.

В главных ролях зрителей порадуют талантливые исполнители, среди которых заслуженные артисты Российской Федерации: Андрей Зарецкий, Александр Рыщенков, а также Наталья Кийко и Ольга Чиповская. Эти выдающиеся артисты подарят зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Спектакль предназначен для зрителей любого возраста (0+) и станет отличной возможностью провести время с детьми, наслаждаясь удивительной театральной постановкой.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Спектакль состоится по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 45, ДК «Дружба».

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