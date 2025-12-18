сегодня в 17:58

Созданный 20 лет назад трек превратил музыканта из Осетии в дорогую звезду

Ставший вирусным в социальных сетях хит «Скрипач» Казана Казиева сделал его звездой. Артиста приглашают выступить в Москве и иных городах, предлагая от 300 тыс. рублей плюс покрытие расходов, сообщает Mash .

Райдер у артиста небольшой. В гримерку он просит купить закуски, сырную, колбасную, фруктовую нарезки, воду, чай с кофе. Алкоголь артисту не нужен.

«Скрипач» особенно популярен у солдат ВС РФ в зоне спецоперации. Казиев уже четыре раза давал бесплатные концерты в Томске, Новосибирске, Тихорецке и Иркутске.

Казиев выпустил «Скрипача» в 2005 году. Он не думал, что трек «выстрелит» аж через 20 лет.

