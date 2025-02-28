Соседов считает, что Лолите и Киркорову нужно встать на колени перед зрителями

Лолита Милявская и Филипп Киркоров признались, что вражда между ними была лишь пиар ходом, и артисты не враждуют. Пользователи Сети возмутились таким поступком. Музыкальный критик Сергей Соседов также не восхитился поведением исполнителей и рассказал, почему он против таких методов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Соседов вспомнил участие Лолиты и Киркорова в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой и заявил, что звезды должны встать на колени перед зрителями, чтобы они позволили им вернуться на сцену.

«Это вопиющий случай, когда артист, которого должны были еще вчера потащить на плаху, фактически казнить публично, позволяет себе дешевый пиар. Причем заблаговременно согласованный с другим артистом, который оказался в таком же незавидном положении», — добавил Соседов.

Критик отметил, что такие действия в шоу-бизнесе уже не новы, но поступок Лолиты и Филиппа он не оправдывает. Соседов назвал «плачевным» положение артистов и шоу-бизнеса сейчас. Он недоумевает, зачем устраивать провокационные шоу, оскорбляя друг друга, а также рекомендовал артистам хотя бы сделать вид, что они осознали свою ошибку и сожалеют о ней. После наигранной вражды эксперт не понимает, почему люди должны продолжать верить звездам и посещать их концерты.

Однако право на второй шанс, по мнению Соседова, имеют все, но в таком случае артист должен осознать, что только любовь и милость поклонников позволила им продолжать карьеру и не упасть на дно.