Соседов поддержал инициативу Милонова о запрете откровенных нарядов у артистов

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить артистам появляться на сцене в откровенных нарядах. Соседов отметил, что многие знаменитости злоупотребляют своим положением и забывают об уважении к зрителям, сообщает Общественная Служба Новостей .

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить артистам выходить на сцену в полуобнаженном виде после того, как увидел снимки певицы Глюкозы в откровенном наряде на одном из концертов.

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал инициативу парламентария. Он отметил, что некоторые звезды действительно злоупотребляют своим положением и забывают о необходимости уважать публику.

«Я, честно говоря, тоже не совсем понял, в какой момент Глюкоза превратилась в стриптизершу. Ее образы вызывают много вопросов. На ней буквально нет одежды. И эту формулировку можно применить и к другим звездам. Киркоров то свой живот оголяет, то грудь. И я понять не могу, кому на этот ужас приятно смотреть? Я однозначно против голых звезд на сцене», — пояснил Соседов.

Критик добавил, что даже западные артисты сегодня отказываются от откровенных нарядов, считая это проявлением безвкусицы.

«Сейчас это моветон. Никто не трясет, простите, голым задом уже. Лет 5-10 назад это делали все, теперь это признак безвкусицы. Сегодня мы пришли к тому, что только талант, наконец-то, может покорить зрителя, а точно не голая жопа, уж простите», — отметил Соседов.

Он призвал артистов уделять больше внимания своему сценическому образу и отказаться от вульгарных костюмов.