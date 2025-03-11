Сольный концерт ансамбля башкирского народного танца прошел в Кремлевском дворце

«С сольной программой здесь наш ансамбль выступает впервые. Для нас это историческое событие. Им мы закрываем юбилейный год 85-летия ансамбля. 11 марта войдет в историю», — сказала министр культуры республики Башкортостан Амина Шафикова.

Она добавила, что творческому коллективу пришлось дополнительно подумать над программой и номерами, так как сцена Кремлевского дворца очень большая.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

«Мы взяли 11 марта поэтому что именно в этот день Файзи Гаскаров стал художественным руководителем ансамбля. Характер у него был жесткий и он никому не давал поблажек. По-другому с нашей профессией артистов балета нельзя», — сообщил журналистам директор ГАААНТ им. Гаскарова, заслуженный артист республики Башкортостан Назир Байзигитов.

Заслуженный артист Башкирии Айбулат Багутдинов добавил, что национальные танцы передают основные черты быта народа и отражают историю народа.

В этот день зрители увидели на сцене классику башкирской хореографии — «Гульназира», «Семь девушек», «Северные амуры», «Проказницы» и другие танцы. Также в программе были номера, посвященные 80-летию победе в Великой Отечественной войне.