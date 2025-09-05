Солист группы «Три дня дождя» Глеб показал первое фото сына в соцсетях

Солист популярной рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов опубликовал в своем Telegram-канале первое фото своего сына. На нем видно только половину лица ребенка.

«Это мой сын. У него депрессия в ноль лет», — пошутил Викторов, прокомментировав грустное выражение лица у мальчика.

Peopletalk писал, что артист днем 5 сентября опубликовал пост в Telegram-канале. В нем он поделился, что в первый раз стал отцом.

Фанаты написали тысячи комментариев с вопросами, что произошло. Однако затем запись была удалена.

Других подробностей Викторов не раскрыл.

Ранее ходили слухи, что бывшая возлюбленная рокера Влада М. беременна от него. Девушка поделилась новостью о том, что ждет ребенка, в июле.

Девушка не раскрывала, от кого беременна. Однако поклонники Викторова сразу подумали, что речь идет о нем.