Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова заявили, что комик Максим Галкин* финансировал попытку переворота в Белоруссии и свержение президента Александра Лукашенко в 2020 году, сообщает «Абзац» .

Музыканты подчеркнули, что в тот период близко общались с известным юмористом.

«Припомнил все, значит, это где-то в глубине было. Кто-то из друзей нам сказал, что, когда у наших друзей-белорусов начался вот этот их „переворот“, он спонсировал, Галкин*», — сказали Рыбин и Сенчукова со ссылкой на знакомых в КГБ.

Ранее стало известно, что певец Валерий Меладзе исполнил песню на одной сцене с Максимом Галкиным* в Молдавии. За тур по стране исполнитель хита «Салют, Вера» заработал около 30 млн рублей.

*Признан в России иностранным агентом.

