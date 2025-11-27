Меладзе спел на одной сцене с Галкиным* в Молдавии

Певец Валерий Меладзе исполнил песню на одной сцене с комиком Максимом Галкиным* в Молдавии. За тур по стране он заработал примерно 30 млн рублей, сообщает SHOT .

Выступление Галкина* и Меладзе в Молдавии оплатил местный олигарх Ренато Усатый. Люди посетили выступление бесплатно.

Меладзе и Галкин* пели композицию Муслима Магомаева «Синяя вечность».

В последнее время Валерий часто ездит в Молдавию. В ноябре он давал в стране два концерта. За них получил примерно 30 млн рублей.

На опубликованной записи Валерий Меладзе, его брат Константин, Галкин* и некая девушка поют песню Магомаева. В этот момент шел дождь. Фанаты стояли у сцены с зонтиками.

При этом Меладзе и Галкин* стояли не рядом. Между ними были мужчина и девушка.

Ранее сообщалось, что продюсер Константин Меладзе и дальше копит деньги, используя депозиты в банках РФ. С начала СВО его доход от процентов превысил сумму один млн рублей.

*признан в России иностранным агентом.

