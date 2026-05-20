Союз писателей подключит нижегородские мастерские к «Пушкинской карте»

Нижегородское отделение Союза писателей России с сентября 2026 года начнет проводить мастер-классы для молодежи по «Пушкинской карте», сообщает ИА «Время Н» .

Нижегородское отделение Союза писателей России станет первым в стране, кто подключится к федеральному проекту «Пушкинская карта». С нового учебного года школьники и студенты смогут посещать специальные писательские мастерские по заявкам через программу.

«Долго анализировали, чем можем быть интересны и конкурентоспособны для молодежи наравне с театрами, музеями и так далее. Подготовили для школьников и студентов спецмастерские. Они будут доступны не для всех. Мы хотим реализовывать их по заявкам на платной основе, то есть через „Пушкинскую карту“, — рассказала директор регионального отделения СПР Надежда Шевелилова.

Использовать средства карты для издания книги нельзя.

«На счет карты на год кладется 5 тысяч рублей. Никакую книгу на эти деньги не издашь», — пояснила она.

При этом члены отделения могут издать книгу бесплатно по региональной квоте СПР.

Сейчас к программе в регионе подключены более 80 учреждений культуры — театры, музеи, кинотеатры и выставочные пространства. Номинал «Пушкинской карты» в 2026 году составляет 5 тысяч рублей для молодежи от 14 до 22 лет.

