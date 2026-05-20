В Балашихе начали капремонт дома 1953 года постройки

Капитальный ремонт электросетей стартовал в трехэтажном доме №12 в микрорайоне Дзержинский в Балашихе. Работы выполняют специалисты подрядной организации фонда капитального ремонта, завершить их планируют в июле 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядчик приступил к обновлению электросетей в кирпичном доме 1953 года постройки. Строительная готовность объекта составляет 10%, общая площадь работ превышает 1,6 тыс. кв. м.

В рамках капремонта заменят вводно-распределительное устройство, этажные щиты и кабельные магистрали. Также модернизируют общедомовую систему освещения: установят новые светильники и фотореле для снижения энергопотребления, смонтируют адресный знак с подсветкой, выполнят ремонт заземления и пусконаладочные работы.

Сейчас специалисты проводят штробление стен для монтажа аварийного освещения и прокладывают магистральные линии во втором подъезде. Параллельно ведутся работы по устройству кабельных линий для освещения подвальных помещений. Проверить включение дома в программу капитального ремонта и сроки работ можно на сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.