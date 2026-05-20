В Подмосковье провели почти 1,9 млн телемедконсультаций

Почти 1,9 млн телемедицинских консультаций провели врачи Московской области с начала 2026 года. Жители региона могут онлайн обсудить результаты анализов, продлить рецепт и закрыть больничный, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жителям Подмосковья доступны онлайн-консультации с медицинскими специалистами. На дистанционном приеме можно обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов и исследований, получить корректировку лечения, закрыть больничный лист или продлить электронный рецепт на льготное лекарство.

«Телемедицина упрощает получение целого ряда медицинских услуг, делает их доступнее и при этом экономит время пациента, поскольку ему не нужно добираться до поликлиники. В Подмосковье с начала года врачи провели почти 1,9 млн онлайн-приемов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Услуга доступна взрослым, беременным женщинам и детям. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, а также по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.