В Подмосковье обсудили профилактику религиозного экстремизма

Конференция по профилактике религиозного экстремизма в молодежной среде прошла 19 мая на базе МПГУ с участием более 125 советников директоров школ из 56 муниципалитетов Подмосковья. Участники рассмотрели вопросы этнорелигиозного просвещения и взаимодействия власти и общества, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всероссийская конференция «Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде» объединила советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями со всего региона. В рамках мероприятия состоялись пленарное заседание и две тематические секции.

Первая секция была посвящена взаимодействию органов власти и институтов гражданского общества в реализации Стратегии государственной национальной политики до 2036 года. На второй участники обсудили практику этнорелигиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Спикерами выступили представители органов государственной власти, силовых ведомств, студенты столичных вузов и эксперты в сфере профилактики экстремизма и гражданско-патриотического воспитания. В ведомстве подчеркнули, что проведение конференции особенно актуально в Год единства народов России, когда укрепление межнационального согласия и формирование гражданской идентичности остаются приоритетами системы образования.

Мероприятие организовал департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.