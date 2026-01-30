Союз кинематографистов РФ исключил Роднянского* и Дапкунайте из своего состава

Семь человек были исключены из Союза кинематографистов России. В том числе речь идет о кинопродюсере Александре Роднянском* и актрисе Ингеборге Дапкунайте, сообщает РБК .

Постановление об исключении было принято на XII съезде организации, который прошел в декабре. Его подписал председатель Никита Михалков.

Помимо Роднянского* и Дапкунайте, свое членство в Союзе кинематографистов России потеряли актер Алексей Горбунов, актриса Елена Кучеренко, продюсер Анастасия Павлович, режиссер-документалист Аркадий Коган и режиссер Ульяна Шилкина.

Согласно решению организации, они были исключены из-за многолетней неуплаты членских взносов.

В 2024 году решением столичного суда Роднянский* был заочно отправлен в колонию общего решения на 8,5 лет за публикацию фейков о российской армии. По данным следствия, он в 2022 году разместил на своей странице в соцсети две публикации, содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО.

Кинопродюсер-иноагент находится за пределами РФ. Он объявлен в розыск и заочно арестован.

Дапкунайте в 2022 году заявила, что уехала из России вместе с семьей. Также она закрыла свое ИП и компанию по оказанию дополнительных образовательных услуг «Скиллз академи».

*Признан иноагентом в РФ

