Собчак: Церетели мог обаять западных звезд

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Журналистка Ксения Собчак высказалась о смерти всемирно известного скульптора Зураба Церетели в своем Telegram-канале . Она назвала мужчину уникальным человеком.

К Церетели регулярно приезжали зарубежные звезды, например, актриса и певица Софи Лорен. Мужчина умел их обаять.

По уровню обаяния Церетели мог составить конкуренцию только лишь советскому и российскому кинематографисту Никите Михалкову, добавила Собчак.

Церетели умер ночью 22 апреля. Возможная причина гибели великого скульптора — остановка сердца.