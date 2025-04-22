Собчак: Церетели мог обаять западных звезд
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Журналистка Ксения Собчак высказалась о смерти всемирно известного скульптора Зураба Церетели в своем Telegram-канале. Она назвала мужчину уникальным человеком.
К Церетели регулярно приезжали зарубежные звезды, например, актриса и певица Софи Лорен. Мужчина умел их обаять.
По уровню обаяния Церетели мог составить конкуренцию только лишь советскому и российскому кинематографисту Никите Михалкову, добавила Собчак.
Церетели умер ночью 22 апреля. Возможная причина гибели великого скульптора — остановка сердца.