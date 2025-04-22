Раскрыта причина смерти скульптора Зураба Церетели

Возможная причина смерти всемирно известного скульптора Зураба Церетели — остановка сердца. Мужчина умер в окружении родственников и близких людей в собственной квартире, сообщает SHOT .

Семья скульптора поделилась, что у него не было тяжелых заболеваний. Однако он имел ряд проблем, которые характерны для 91 года, например, с сердцем.

При этом серьезных жалоб на здоровье у мужчины незадолго до смерти не было.

Церетели — всемирно известный скульптор. Его работы установлены на территории многих стран мира, среди которых США, Британия, Россия, Франция, Грузия, а также Япония.

Церетели создал такие произведения, как «Дружба народов», установленный в США памятник «Слеза скорби», памятник Петру I, размещенный в столице РФ, монумент Победы и другие.