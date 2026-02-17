СМИ: Нюша встречается с диджеем и бывшим барабанщиком Джигана

Артистка развелась с Игорем Сивовым, от которого родила двоих детей, в августе 2024 года. Супруги расстались мирно, без скандалов. После развода Нюша вернулась в РФ из ОАЭ, где несколько лет жила с мужем, и с головой ушла в работу.

Певица снова дает концерты и появляется на светских мероприятиях. Также она регулярно летает в Дубай, где вместе с отцом живут ее дети. Именно там весной прошлого года Нюша познакомилась с уроженцем Саратова Ханецким.

Мужчина воспитывался в творческой семье, окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского. Сейчас он известный диджей и музыкант. Когда-то он работал с Джиганом и Artik&Asti.

Свой новый роман Нюша тщательно скрывает. Однако певица и диджей зачастую выкладывают в личных блогах фотографии из одних локаций. Так поклонники и вычислили их. Накануне Нового года Ханецкий опубликовал снимок из авто с ногами в изящных туфельках у себя на коленях. Фанаты узнали обувь Нюши.

По данным СМИ, диджей уже познакомился с друзьями и родителями артистки. Он также часто сопровождает ее на съемках и выступлениях.

